1964年的迪克艾倫，他當年表現傑出但遭遇嚴重的種族歧視。（美聯社資料照）

前費城人、白襪內野手迪克艾倫(Dick Allen)於美國時間7日去世，享壽78歲。他是橫跨60與70年代的猛將，獲選過國聯新人王(費城人)、美聯MVP(白襪)，7次入選全明星賽。他的15號球衣今年9月被費城人高掛為退休背號。

費城人球團聲明：「我們對這位摯友迪克艾倫的離去感到痛心，他是隊史非常優秀與非常受歡迎的球星，也是個勇敢的鬥士，他將被永遠銘記。」

遺憾的是在2014年的票選，迪克艾倫只差1張選票就能進入名人堂。他當初退休時沒有獲得美國棒球作家協會(BBWAA)青睞，是多年後的「黃金時代委員會」16人重新將他放入候選名單，但他與當選門檻12票擦肩。

迪克艾倫是個爭議頗大的球員，當年被冠以「不合群」的惡名，是出名的難搞但也是天才打者。他身處的60年代是所謂「第二次死球時代」，投手的球都特別難打，但他像貝比魯斯(Babe Ruth)那樣使用重型球棒打出了重圍，生涯攻擊指數高達0.912。同期的除了神人米奇曼托(Mickey Mantle)幾乎沒有比艾倫更厲害的打者。

名人堂球星施密特(Mike Schmidt)解釋迪克艾倫的負評來自外界的惡意攻擊，因為艾倫是黑人，那個年代的美國對黑人很不友好，球迷會在球場辱罵、丟垃圾到他頭上。艾倫始終保持自尊，不卑不亢，但這些負評害他被名人堂拒之門外。

(中時新聞網)