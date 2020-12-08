吃到飽餐廳菜色五花八門，在有限的時間內，到底該怎麼吃最划算？一名網友近日在PTT詢問吃到飽餐廳最「懂吃」的方式，馬上引起熱議，不料有內行人透露，千萬不要吃便宜的生魚片，反而是有一樣東西多吃肯定回本！

網友詢問吃到飽餐廳應該要吃什麼？引起熱議。（圖／截自PTT）

這名網友11月22日在PTT以「饗食天堂吃什麼才懂吃？」為題發文指出，公司要請吃「饗食天堂」犒賞員工，為了不讓別人笑「來饗食天堂吃這個？」他特地詢問大家，如果想證明自己懂吃，應該要吃什麼？

貼文一出後，立刻引起廣大網友回響，紛紛回應「黃金比例燒賣」、「炙燒比目魚壽司」、「炸蝦」、「酥皮濃湯啊」、「北京烤鴨」、「干貝」、「烤蚵」…等等；不過有內行網友表示，以他過去打工的經驗，吃「哈根達斯」冰淇淋最划算。

網友解釋，哈根達斯小小一盒就價值100塊了，而且又是流質，可以吃超多，吃9球哈根達斯一定回本，「一開始去先要個大碗，全部挖哈根達斯」、「甜點吃到爽」，網友還建議不要吃成本低的生魚片或炸蝦，燙白蝦還比較高級。

吃到飽餐廳"主餐"禁打包! 消費者看法兩極

(中時新聞網)