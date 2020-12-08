柯文哲出席青山王祭活動檢討會｜2020.12.08

今年艋舺「青山王祭」盛況空前，但也引發許多民怨，今（8）日青山宮舉行活動檢討會，台北市長柯文哲也親自出席參加。青山宮主委兼執行長郭懿堅強調，一定會深切檢討、積極改善，並提出3點訴求，包括活動時間比照跨年煙火、外來紅壇集中、鞭炮減量。

青山宮遶境今年擴大舉辦，郭懿堅表示，事前已召開4次協調會，三令五申參與遶境的朋友們能有所節制，減少鞭炮，改為福食，此次人潮超出預估，干擾到附近居民，也再次向市長、總統及市民百姓說聲抱歉。

青山王祭文化已流傳在艋舺地區將近百年的歷史，郭懿堅指出，以往範疇大概18個紅壇，時間不會超過午夜1點，只是今年適逢165周年，參加的友宮相當多，也造成人數超過8500名、32個紅壇，加上很多紅壇也改變接駕模式，造成時間延誤，承諾會深切檢討、積極改善，希望可以作為下次改善的計畫。

青山宮主委兼執行長郭懿堅。（中時新聞網直播畫面）

郭懿堅也提到，每年青山王祭典，每個艋舺人都會想回家吃一塊鹹光餅，這份鄉愁帶動艋舺100多年來歷史文化的傳承，到了今天，時代背景環境不同，必須要改變，也希望未來是否比照跨年煙火的時間點，控制在12點內，把活動有系統的整合。

對於未來紅壇接駕，郭懿堅說，會考慮是否集中在一個場域內，至於本地宮廟紅壇，是傳承百年的歷史，沒有辦法拒絕，因為過去就這樣，因此希望外來的可以集中、鞭炮減量。

郭懿堅強調，紅壇文化是艋舺很重要的觀光重點，文化保存一定要兼容，過去先賢先烈創造這麼不平凡的無形文化資產，青山宮的七大軒社遶境，往往都是專家學者注目的焦點，我們不容許他有任何一點點改變，能夠改變的是外圍環境，遶境本體絕對不會變。歷史淵源造成聯合大遶境，但整個傳承文化跟現在時空背景環境不同的改變，會進行周邊的研究及改善，如同市長柯文哲所講，明年絕對會做更好，請大家拭目以待。

青山宮遶境噪音擾民，許多人打電話檢舉。（圖／中時新聞網）

雖然是檢討會，不過似乎未平息民眾怒火，收看直播的網友表示，「是在拍什麼手？他們知道開檢討會是什麼意思嗎？是什麼值得拍手的場合嗎？」「真的很過分，青山宮的能力有待加強」「哇！輕輕放下」，也有不少網友持續湧入青山宮臉書抱怨，「大半夜還放炮擾人休息，那是人的錯，是什麼各宮爐主的錯，不要牽拖神明」「不要放鞭炮很難做的到嗎？鞭炮也不是主要文化呀！」

另有網友肯定廟方的努力，「這幾個月不眠不休的策劃，就為了讓艋舺青山王發揚光大，保有這塊美麗的土地」「郭主委說的很好，謝謝您為萬華文化傳承的盡心盡力」。

(中時新聞網)