《好好拍電影》歲末年終暖心版海報。（傳影互動提供）

以《千言萬語》《桃姐》《黃金時代》擒下3座金馬獎最佳導演獎的許鞍華，是放眼華語電影影壇中最舉足輕重的女性導演，與李行、侯孝賢與杜琪峰等導演並肩而行，同時她也2020年獲頒威尼斯影展終生成就金獅獎。以她為記錄的新片《好好拍電影》金馬影展世界首映，獲得單場觀眾票選冠軍，該片將在台推出，讓不少影迷引頸期盼。

許鞍華曾在訪問中調侃自己：「我就是很喜歡拍電影，不拍電影都是坐在家裡，我也沒什麼事做，倒不如拍電影。」所以在《好好拍電影》中也記錄了她不拍電影時，走路勘景的可愛模樣，更因此被譽為香港「走路最多的導演」，在片中看著她搭乘地鐵踽踽獨行，也看到他在片場中對於鏡頭、場景的堅持，都讓人對她不由自主的肅然起敬。該片導演文念中說：「許鞍華用她的人生和作品，用她的熱愛和堅守為香港電影文化點亮了一束光，帶來了一點勇氣，一點力量。這是一個關於許鞍華、香港電影和香港的成長故事。」

與許鞍華合作過的演員不計其數，雖然明星光環都可能大過導演，但是面對許鞍華對於電影所付出的心力，也讓她不在乎名聲、財富、地位，也難怪導演徐克也說：「Ann（許鞍華）是我們香港電影界需要保護的動物！」她是導演裡少見的知識份子，甚至有一次連喝醉酒之後，許鞍華還背誦莎士比亞的詩詞，成為一個傳奇式的笑話。

片商推出歲末年終暖心版海報，暖紅色底搭配導演許鞍華與合作過的眾星張學友、周潤發、湯唯、蕭芳芳、周迅、彭于晏、林嘉欣等經典角色的溫柔插畫，將一輩子堅持做好一件事的許鞍華式「Keep Walking, Keep Rolling」精神表露無遺。電影明年1月15日在台上映。

(中時 )