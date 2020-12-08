國立台灣工藝研究發展中心工藝資訊館整修後於12月重啟開館，並於8日起在一樓展覽空間，辦理開館特展「典藏現場：台灣工藝開箱計畫」，工藝中心主任許耿修表示，該展結合科技，帶民眾看見工藝之美。

許耿修說，「臺灣工藝開箱計畫」結合靜態展示與動態的多媒體互動，如AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）、GIS（地理資訊系統）裝置，展示工藝中心22件「典藏之寶」，打破年代、材質限定的選件展示觀點，透過生活產業、社會文化與工藝家自我哲學三個展區，帶領民眾認識工藝大師作品。

工藝中心表示，本展覽每件作品皆深具代表性，可以說是一部部台灣工藝發展的縮影，呈現精湛與多元面貌；同步以「典藏之寶」揭開館藏幕後工作，輔以檔案文件、影像等紀錄，描繪博物館工作的輪廓與知識。

串聯本次特展，工藝資訊館二樓規劃主題書展「典藏之寶書展—作品創作之前與後」，自工藝中心圖書館的豐富館藏中選出相關書籍，深入作品內涵與創作故事，讓民眾對創作有更深厚的認識。

全新的工藝資訊館以典藏角度出發，整合館藏、圖書資料及數位多媒體等知識載體，以資源開放、多元運用為核心概念，使工藝資訊館成為嶄新交流的基地。

(中時 )