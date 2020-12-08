因長達一個月的漲勢已後繼無力，以及投資人等待美國敲定新一輪新冠援助方案，周二日股連續第2日收黑。
周二收盤，日經225指數收跌0.30%，為26,467.08點。東證一部指數跌0.11%，為1,758.81點，稍早前一度觸及11月20日以來新低。
美國國會本周將表決一項為期一周的臨時支出法案，讓國會議員有多些時間就新紓困措施與聯邦政府支出達成協議。美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）與參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）有意將新冠援助措施附加在規模達1.4兆美元的龐大支出法案中，即提出所謂的綜合法案（Omnibus Bill）。
日本首相菅義偉宣布，日本將編列一項規模達73.6兆日元的新振興方案，以協助經濟加快從新冠疫情帶來的衰退中復甦。
由於新冠肺炎疫苖料將很快開始施打，有助於激勵全球消費動能，投資人看好全球復甦前景，市場整體氣氛仍顯樂觀。
氫氣產品製造商岩谷產業（Iwatani）飆升10.29%，日經新聞報導，日本可能計畫在2030年以前將氫氣用量擴大到1000萬公噸，以達到該國的排放目標。
科技股表現相對強勁，Keyence漲2.1%，任天堂與村田製作所分別漲1.1%與0.5%。生醫股表現疲弱，第一三共跌逾3%，安斯泰來（Astellas Pharma）跌2%。
(時報資訊)
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