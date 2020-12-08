創業投資公司Atomico預測，歐洲科技新創投資已經走出春季的新冠肺炎衝擊，今年已走在創紀錄的路上。

Atomico周二發布的預測指出，九月對科技的創投資金反彈到50億美元月度的紀錄，2020年預計將達到410億美元創紀錄的高位。

連同115家由創投支撐的獨角獸公司，自2000年以來在歐洲創立的新創公司總估值已經來到近1兆美元。

音樂串流公司Spotify和支付公司Adyen在市場估值領先，來到近500億美元，並躋身歐洲科技業前十大。

瑞典科技金融業者Klarna和羅馬尼亞機器人軟體公司UiPath估值皆超過100億美元，兩者都還沒上市，維持私人持有。

Atomico指出，儘管歐洲在資金投資上還落後北美約5倍，但過去5年機構投資人流入創投的資金已經成長3倍。

Atomico估計，歐洲前24大科技新創已經創造了超過3000家新公司的創建。

健康新創在新冠疫情期間冒出頭，今年首九個月吸引了約32億美元的投資；其他如企業軟體和金融科技也同樣表現良好。

另外數據顯示，線上虛擬活動平台Hopin成為最快達到10億美元估值的公司，僅花了17個月。

儘管旅遊公司在疫情期間不被看好，但柏林的新創 GetYourGuide和Omio卻從投資人吸引了新的注資，顯示他們在後疫情時期被看好。

截至十月，歐洲有32科技公司進行IPO，僅有三家市值超過10億美元，表現落後於美國的IPO。規模較大的公司傾向在美國IPO，以獲得更多價值；但是本地也有表現不錯的公司，例如電商The Hut Group在倫敦的上市，以及Allegro在波蘭的上市。

(時報資訊)