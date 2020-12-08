記憶體品牌十銓(4967)11月合併營收5.56億元，年減18.13%，2020年1~11月合併營收63.01億元，仍年增10.3%為歷年同期新高。公司也與上游同步樂觀看明年市況。

十銓科技表示，受惠於歐美銷售旺季，零售端及遊戲類產品銷量攀升，1-11月SSD銷量較去年同期成長五成，電競T-FORCE銷量平均單價升高。十銓並瞄準歐美電商平台，加強線上通路發展，北美Amazon銷售衝上500%的高成長紀錄，其中，Black Friday（黑五）當日網購銷售，較平日翻了六倍。

產業消息方面，十銓指出，從IC原廠上修財測和業界對明年記憶體市場恐供不應求的情況來看，上游陸續釋出DRAM和NAND Flash漸回溫的正面看法，對於近期市場背離的狀況開始產生影響，零售端價格已有調漲，倘若供需差距持續縮小，將有助需求與價格回到正向循環。

今年以來，隨著疫情帶動遠距辦公、PC、遊戲機等需求支撐全球記憶體銷量，另據供應鏈了解，雲端遊戲及雲端應用程式正式進入消費日常，原本放緩的伺服器建置可望回溫。十銓樂觀看待明年記憶體供需逐步好轉，5G/IoT、智慧城市、智慧醫療及車載應用等，將帶動記憶體需求進入爆發期，屆時新興儲存需求可望挹注十銓業績向上。

(時報資訊)