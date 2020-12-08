老翁疑違反交通標誌與外送員碰撞，昏迷送醫

台中市西屯區8日中午11時21分發生一起老翁與外送員碰撞交通事故，卓姓老翁橫越河南路行駛往加油站，與由青海路沿河南路內側車快道直行往智惠街的邱姓外送員發生碰撞，老翁昏迷送醫，外送員四肢擦挫傷目前在醫院救治，警方初判肇事原因，疑老翁違反特定標誌標線禁制，外送員酒測值為零，確切肇禍原因，警方還要進一步釐清責任。

警方調查，73歲卓姓男子與29歲邱姓男外送員發生碰撞，老翁的機車右側車身與外送員所騎機車的前車頭相撞，強大衝擊力之下，兩人都倒地受傷。

老翁的機車右側車身與外送員所騎機車的前車頭相撞，強大衝擊力之下，兩人都倒地受傷。（民眾提供／盧金足台中傳真）

警方指出，老翁疑違規從河南路禁止橫越雙黃線，涉嫌違法標誌標線，依道路安全處罰條例可處罰600元至1800百元罰責。

警方針對外送員酒測值為零無酒駕，老翁待抽血檢測有無飲酒，傷者送中港澄清醫院就醫，老翁人目前昏迷中，家屬在旁陪伴，外送員四肢擦挫傷。

警方初判肇因，疑老翁違反特定標誌標線禁制，外送員尚未發現肇事因素，警方還要對發生車禍原因進一步調查釐清責任。

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(中時 )