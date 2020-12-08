青山王祭典是萬華一年一度重要盛事。(圖/黃瀞儀攝)

台北市艋舺青山宮建宮165周年，一連三天舉辦年度遶境活動，盛況空前，不過連日來卻因鞭炮整晚狂炸、垃圾滿地等亂象，引爆不少居民抱怨。對此，艋舺青山王在臉書致歉，並提到「時空背景環境不同，在信仰與現實融合下，一定要改變讓留傳百年的艋舺青山王祭典得以傳承。」不少網友見狀後則是紛紛痛批，「 又是時空背景之術」、「完全學到民進黨的精髓」。

艋舺青山王7日下午在臉書道歉表示，「是到了該改變的時候了，很抱歉影響市民朋友，時空背景環境不同，在信仰與現實融合下，一定要改變讓留傳百年的艋舺青山王祭典得以傳承」。

青山宮臉書聲明。(取自艋舺青山王臉書)

對此，有網友在批踢踢上討論，認為「這句真的萬用」、「這個無敵，以後換國民黨用」、「講到關鍵字，給過XD」、「學得真快，果然有樣學樣」；也有不少網友則認為「這道歉很有誠意」、「沒說錯啊，時代不同了，不能用舊的方法要與時俱進啊」。

另外，青山宮管理委員會主委黃清源今(8日)提出3點具體改善方向，分別是危險性煙火不可施放、鞭炮燃放減量，福食取代鞭炮、控管煙火及鞭炮施放時間，未來將以此原則與各家紅壇溝通，並善盡活動管理的責任。

(中時新聞網)