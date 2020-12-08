男星高以翔去年11月錄製陸綜《追我吧》時猝死，享年35歲，女友Bella事發後全程陪伴高家人處理後事，1年多來每逢重大節日，都會在IG緬懷高以翔，至於被網友問到是否還有辦法和其他人談戀愛？她也大方回應。

Bella近來罕見在Instagram開放提問，有網友問她男友高以翔已經逝世一年多，是否已經走出傷痛做好迎接下一段戀情的準備？對此Bella表示不知道如何回應，但強調相信命運一切自有安排，至於未來會如何演變？她目前並不想做過多假設，而被問到如何走過那段煎熬的時間？她表示多向朋友或專業人士尋求幫助，藉此獲得「療癒」的效果。

Bella在限時動態接受網友提問每。（圖／bella_navy4life IG）

Bella在限時動態接受網友提問每。（圖／bella_navy4life IG）

此外有網友問及她如何面對這段時間以來的閒言閒語？她僅表示：「就當笑話看吧！一笑了之，然後默默地給他們祝福！希望他們早日做點有益身心健康的事情」，更順勢開導網友：「你都已經知道不是真的了，何苦還要讓自己攪拌在別人說這些閒言閒語的能量當中」，凸顯出自己過人的高EQ。

高以翔逝世後，Bella都會在重大節日發文緬懷，據悉此舉讓高以翔親友相當不滿，認為她過度消費死者，紛紛取消追蹤她， 對此Bella表示：「忍辱目的就是為了負重，想夠負重必須學會忍辱。不能夠忍辱又如何負重呢！委屈亦為成就求得圓滿結果」，不願隨傳聞起舞。

(中時新聞網)