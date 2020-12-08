台灣秋冬季濕冷，空氣污染也比其他時期更為嚴重。但你以為待在家裡就能享有比較好的空氣品質嗎？其實不然。小兒專科醫師陳映庄醫師表示：「氣溫下降的時候，大部分的呼吸道感染性病毒活度都會大增，溫差大於7度C以上時，非常容易讓過敏突然加重！」除了勤洗手、接種疫苗之外，提高居家環境品質更是維持健康的關鍵之一。

根據行政院環境保護署數據指出，現代人每天約有80至90%的時間處於室內環境中，尤其是兒童、孕婦、老人和慢性病人。但足不出戶就能遠離空氣污染嗎？小兒專科醫師陳映庄醫師指出，秋冬時節有三大潛在因素，反而容易影響室內空氣品質、加重病毒感染風險，一是室內外溫差大，低溫容易增加病毒活度，尤其當室內外溫差大於7度C以上，同時會導致過敏反應增強，而使免疫力下降更容易感染；其次則是室內門窗緊閉、通風不足，更容易使隱藏的病毒、細菌等汙染源積累在室內的狀況更為嚴重，再加上許多家庭用品如裝潢材料、地板及植物等都可能釋放微粒及氣體，如塵蟎、黴菌和甲醛等，讓民眾即使待在室內也不可鬆懈。

其中，甲醛的污染危害更可長達一年，陳映庄醫師特別提醒，「甲醛輕則造成鼻子眼睛過敏刺激，重則造成嚴重哮喘甚至致癌，對於家中有嬰幼兒的家長們無疑是不可忽視的問題。」 戴森的Dyson Cryptomic分解甲醛科技，可淨化空氣中99.95%小至50奈米的汙染物，更可有效捕獲甲醛分子，透過與錳鉀礦結構相同的催化塗層，持續將甲醛分解成水和二氧化碳分子。

若輕忽家中污染物和有害微粒問題，不僅會讓呼吸道受刺激造成慢性過敏，導致體內的發炎免疫力下降，更可能使感冒不易復原，形成惡性循環。該如何才可降低細菌及病毒在室內環境四處傳播的情況？陳映庄醫師建議，日常的居家環境應注意以下四大重點：（1）保持空氣流通；（2）減少使用不當化學清潔產品，避免釋放揮發性有機化合物(VOC)至空氣中；（3）控管室內溫度／濕度，並透過定時除濕和保持涼爽的環境來減少塵螨和黴菌滋生；（4）可選購空氣清淨機，可濾除病毒，並能將乾淨空氣均勻吹送至家中每個角落的空氣清淨機，能給家人一個舒適的居住環境。

造成空氣品質下降的因素不只一種，挑選空氣清淨機除了關注相關驗證指標，也必須依照自家室內坪數、生活習性與使用便利性做綜合考量。戴森耗資30萬英磅跟專業實驗團隊打造「POLAR淨化均勻度實驗室」，在完全密閉、面積接近一般家庭客廳大小的空間內，以貼近實際的家庭環境於角落位置擺放空氣清淨機，並於不同位置設置了9個空氣品質感應器，每10秒鐘收集一次空氣質量數據，驗證空氣清淨機能自動反應，將乾淨空氣吹送至家裡每個角落，並均勻淨化整個房間的有效性，以更高標準檢視Dyson空氣清淨機的過濾效能，將過往測試上較難以觸及的「均勻度」表現加以量化，以貼近消費者日常的環境，全方位確保產品的功能。

Dyson Pure Hot Cool Cryptomic三合一涼暖智慧空氣清淨機HP06，經實證可濾除甲型流感病毒及腸病毒。（Dyson提供／黃慧雯台北傳真）

工程師如何測試Dyson Pure Cool二合一涼風空氣清淨機

因應秋冬寒流來襲、天氣溫差大，Dyson Pure Cryptomic HP06三合一涼暖空氣清淨機具備冷暖風調節功能，可偵測濕度、調節室內溫度，可透過Air Multiplier 氣流倍增科技即可帶動室內空氣循環，自動將淨暖空氣吹送到家庭中各個角落，維持室內空氣品質。此外，Dyson Pure Cryptomic 空氣清淨機系列皆配有三個智慧型感應器，可自動偵測空氣傳播的懸浮微粒以及包括甲醛等有害氣體。內建的LCD螢幕會顯示室溫以及機器偵測到的污染物，可透過手機監控家中和室外的空氣品質，快速查看溫度和空氣品質報告。

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