由謝怡芬Janet與George夫妻檔與李霈瑜（大霈）合演的《囍宴機器人》，為台法第一部以VR放映為主軸結合互動演出的沉浸式體驗。Janet與監製Estella日前接受《E!Studio藝鏡到底》主持人鄭偉柏專訪。Janet雖然身懷6個半月身孕但演技還是極度到位，錄影完後謊稱宮縮，一會又想吃甜食，讓主持人鄭偉柏十分緊張，後來才知原來是她給主持人特地準備的「慶生驚喜包」，一次到位十足專業。

Janet笑稱身為3C狂的另一半George從一開始就對《囍宴機器人》情有獨鍾，Janet也看了這個劇本，心想自己若要飾演George「新娘」的角色未免也「太無聊了」，反對飾演機器人一角興趣爆棚。

Janet與George夫妻檔不管從工作到生活都緊密合作，她大讚另一半George為神隊友，憶起生育第一胎她第一次自己換尿布時，已經是三個禮拜以後的事了，她自己換尿布的次數可說是用兩隻手都數得完，如今戒尿布、哄睡覺、做早餐也是George一把罩，令眾人嘖嘖稱奇不愧是育兒神隊友。

(中時 )