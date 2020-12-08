新北市教育局今（8日）於東南科技大學辦理「職場英語體驗營」。（新北市教育局提供）

新北市教育局今（8日）於東南科技大學辦理「職場英語體驗營」。（新北市教育局提供）

新北市教育局今（8日）於東南科技大學辦理「職場英語體驗營」。（新北市教育局提供）

新北市教育局今（8日）於東南科技大學辦理「職場英語體驗營」，針對餐旅群、外語群、設計群的學生，以「航空產業」及「木工產業」為主題，結合產業與科大端資源，幫助學生提升專業英語力與職場就業力。

課程安排技高餐旅群及外語群的學生，學習航空英語體驗「一日空服員」。上午由愛爾航空培訓機構林佩莉董事長帶領16位空服員進行啟航儀式，致贈小飛機模型，同時教學生進行航空英語廣播詞朗誦，由學生親自嘗試登機門廣播及學習如何穿著反光背心，另外也進行實境英語面試模擬，讓學生體驗空服員面試情境與技巧。

下午則實地到松山機場，由華航公司進行課程教學，包括認識地勤及運務人員的工作內容，以及國際業務票務與國內線業務票務的介紹，提升學生英語聽力與口說能力。

此外，設計群學生也體驗「一日木工師」，上午進行創意木工手作的課程，學習各種木工機械設備及手工器具之操作的專業英語，並發揮創意親手製作屬於自己「工業風桌燈」，下午則進行設計建材中心的參訪，藉由室內設計師與建築師「One stop shopping一站式」選材服務，讓學生瞭解室內設計的最新就業市場與未來發展趨勢，充分瞭解產業發展的現況。

三重商工學生卓怡君表示，口說英文是學習英語過程中最有趣的部份，英語廣播詞要流利，語調與發音最重要，透過老師的指導，幫助自己提升自己英語表達的能力。

竹林高中學生吳嘉勳也表示，這是首次進入松山機場華航國際線報到櫃台，學習與櫃台地勤人員互動對話，很考驗臨場反應。復興商工學生徐御文說道，建材選擇對設計本身很重要，這是第一次參訪設計建材中心，收穫滿滿。穀保家商學生陳亮廷也說，今天看到好多元的建材，對學習設計的自己來說，能一次通盤瞭解學習真的很棒！

教育局劉明超副局長表示，職場英語體驗營課程與生活及職場相連結，透過多元情境課程設計，讓學生有更多開口說英語的機會。新北致力推動技高雙語以「動手做學英語」為核心理念，依照15群科對應產業量身打造「實用、有用、願意用」專業英語，加乘專業技能的學習，迎戰未來職場接軌國際。

(中時 )