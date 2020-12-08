頭份永貞宮主委張淑芬8日上午率領幹部多人前往三灣鄉公所送暖給弱勢家庭，三灣鄉長溫志強（右）代表鄉親感謝。（謝明俊攝）

頭份永貞宮主委張淑芬8日上午率領幹部多人前往三灣鄉公所送暖給弱勢家庭，三灣鄉長溫志強（右）代表鄉親感謝。（謝明俊攝）

時序進入年末，頭份永貞宮連續2天在頭份及三灣舉辦寒冬送暖活動，永貞宮這項義舉已行之有年，每年都對頭份、造橋、三灣等地低收入戶及邊緣戶送暖，8日上午，永貞宮主委張淑芬等親赴三灣鄉公所發放慰助金，鄉長溫志強代表鄉民感謝。今年永貞宮總共發送541戶，希望讓大家感受一下寒冬溫暖。

頭份永貞宮是頭份地區客家庄首座以媽祖為祭祀主神的宮廟，成為頭份地區重要的媽祖信仰中心，永貞宮秉持媽祖慈悲為懷，從多年前開始，利用每年歲末寒冬之時，購買各種民生物資發放給頭份、造橋及三灣等地弱勢家庭。

苗栗縣議員張淑芬接任永貞宮主委以來，維繫這項傳統，但她見到有些年邁長者前來領取食米、用油時，非常不便，為了方便弱勢長者，張淑芬經與廟中委員開會討論後，決定從去年起改發現金，避免長輩舟車往返搬運不便之苦。

今年永貞宮歲末寒冬送暖活動，從7日開始，先在永貞宮發放每人一千元的慰助金，包括造橋、頭份兩個區域，發放對象以低收入戶及邊緣戶為主，廟方先請鄉市公所提供名冊後，依名冊寄發通知單，再由當事人持通知單及身分證到場領取。

今年永貞宮共發送541戶弱勢家庭慰助金，8日上午，張淑芬並帶領總幹事張吳祥及多名常務理事，前往三灣鄉公所發放，三灣鄉長溫志強代表鄉親感謝永貞宮熱善好施，造福鄰里。由於部分長輩行動不便，永貞宮還指派專人親自送到家裡簽收，以減少長輩往返不便。

頭份永貞宮主委縣議員張淑芬8日前往三灣鄉公所寒冬送暖

(中時 )