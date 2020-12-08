2020泰國小姐選美發生佳麗「落水」意外！共30名參賽選手在清邁市一家景觀餐廳的吊橋上拍照時，所有人露出甜笑擺好姿勢準備拍攝，不料下一秒吊橋疑似承重負荷過大，吊繩突然應聲而斷，瞬間集體落入水中，嚇得發出尖叫聲，所幸這次斷橋意外只有7人受輕傷。

參加泰國小姐選拔的30名佳麗，瞬間落水慘狀。（圖／翻攝自YouTube)

據泰媒《khaosod》報導，2020年泰國小姐選拔活動7日進行第2天，30名參賽佳麗這天來到清邁龐寶海灘一家景觀餐廳享用午餐，由於該間餐廳內有南洋風造景，不僅以茅草屋作為建築造型、四周圍繞著湖水，還有一座詩情話意的吊橋，是極佳的拍照畫面。

2020年泰國小姐30名參賽佳麗，7日合影時發生集體落水意外。

據了解，參賽佳麗午餐用畢後，攝影師就請30名佳麗齊聚吊橋合影，就在大家準備好完姿勢向鏡頭揮手致意時，支撐吊橋的繩索與基柱，疑似不堪負重，整座橋應聲而斷，橋上所有人無一倖免，瞬間全部落入水中，大家受到驚嚇發出尖叫聲。

佳麗們落水後，有人自己爬到地面，有人則嚇呆等待人拉上來，大家都相當狼狽不堪。所幸該餐廳的湖水高度僅60公分，沒有造成太大傷害，只有7人名擦傷、瘀血送醫院治療，其餘23人則繼續前往下一個行程。

(中時新聞網)