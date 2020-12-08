新竹市三民國中、小、果菜市場一帶行人流量極大，但步行環境卻欠佳，市府今年度投入近3000萬元，改善周邊人行道共1.25公里，不僅將路面平整，也做好人車分流更打造無障礙環境，預計明年2月完工，為「新竹之森」4公里環狀線拼上最後1塊拼圖。

市長林智堅表示，他上任後規畫步行城市、掀綠計畫，市府團隊積極推動公共空間綠美化及提升綠覆率，要讓民眾享受自然綠意，他上任以來向中央爭取步行城市3.72億元及提升道路品質計畫5.2億元，共投入近9億改善全市步行環境。

而今年初改善的東門國小周遭及東區區公所前人行道步行空間，啟動的則是「隆恩圳與綠園道銜接步行空間改善工程」，經費約2800萬元，改善長度約1.25公里，於經國、自由路口起始，沿自由路延伸至三民國中與國小、三民網球場與公園側直至民主路，讓全長約4公里的「新竹之森」環狀步道完成最後1塊拼圖。

市府工務處表示，此次工程以視覺與身體的舒展、友善且貼心的服務設施2大主旨設計，三民網球場既有步道鋪面老舊、凹凸不平，榕樹種植密度高導致花台破裂及步道磚隆起，颱風時期也有樹木倒塌的危機，在此次工程中移除枯木並將花台改為座椅，創造可以舒適休憩的樹下空間。

另，三民國中也釋放閒置空間與市民共享更友善的環境，將厚重的圍牆改為透空圍籬，自由路則是民眾買菜路線，因此特別強化人行與機車分流，解決騎樓與人行道高地差問題，並釋出更多的空白和綠帶，讓大、小朋友都能走得舒適又安心。

此外，停車空間此次也一併檢討，將停車格重新配置，自由路至經國綠園道也將推動騎樓整平，整理出人行空間。

工務處指出，人行道改善工程預計明年2月前完成，施工期間部分路幅將縮小，也請民眾配合放慢通行速度，並依照臨時通道指示行走，以策安全。

(中時 )