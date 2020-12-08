台塑企業響應政府的循環經濟措施，仁武廠8日舉辦循環經濟展開幕式，邀請仁武區長蔡翹鴻、里長16位參觀。台塑協理蔡奇麟表示，台塑近3年投資逾20億元，節省267萬噸用水，節電1億多度，降低逾17萬噸二氧化碳排放量。
台塑循環經濟展8日在仁武廠區開幕，邀請蔡翹鴻區長、里長聯誼會參加。蔡奇麟等台塑代表解說台塑企業在循環經濟，及友善環境的努力成果。
蔡奇麟表示，自然資源逐漸耗盡，環保意議高漲，循環經濟模式正夯，台塑企業努力提升資源使用效率，將廢棄物減量、無害、資源化，營造永續環境及零浪費目標。
蔡奇麟指出，展覽主題包括循環經濟整體績效，水資源、能源及廢棄物循環回收，綠色產品、環境永續及資源永續。近年來台企業在節水、節汽、節電、減廢及再生資源方面，頗有成效。
台灣水資源珍貴，目前台塑仁武廠雨水回收設備，各廠雨水回收面積達百分之百。近3年投資金額達3.5億元，用水量3年共節省267.8萬噸用水。
節電方面，廢水工場魯式鼓風機使用傳統皮帶驅動，改用氣浮式鼓風機；水塔葉片改為碳纖維材質，大幅降低重量，近3年投資9億多元，共節省1億多度用電，降低二氧化碳排放量7萬9000多公噸。
(中時 )
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