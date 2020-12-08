顏寬恒今日（8）在臉書發表文章。（圖／翻攝自顏寬恒臉書）

美國總統拜登日前接受《紐約時報》專訪時指出，未來在對美國的勞工與教育進行重大投資之前，將不會與其他國家簽署任何新的貿易協定。經濟部長王美花今日（8）表示，拜登要優先解決美國國內問題，可以理解，台灣人應該將心比心。國民黨前立委顏寬恒感嘆，全世界只有我國官員在為其他國家著想，真是佛心來的，真不知他們何時可以把同理心用在自己國民身上？更痛批，蔡政府自己押錯寶，卻要害台灣人賠了地位又生病。

針對王美花的言論，顏寬恒今日在臉書發文，表示世界各國都為自己國家著想，只有我國的官員在為其他國家著想，「真的是佛心來的」，但王所謂的「將心比心」，到底什麼時候可以把同理心用在本國國民身上呢？

顏寬恒指出，拜登在選前就說未來發展，要以國內為優先，是蔡政府自己押錯寶；話鋒一轉，顏質疑「說好的國際地位呢？」並強調若換不到實質利益，「美豬還是要『萊』嗎？」痛批如今的萊豬進口政策，簡直讓台灣「賠了地位又生病」。

顏寬恒文章發出短短一小時，即湧入1600個讚、140則留言與45次分享。網友紛紛回應：「這位酬庸部長，我都以為她是美國經濟部長了說」、「賣台妹」、「用國家利益跟國民健康來交朋友，沒有回報沒關係」、「台灣人民不怕死，相信政府，不會毒害人民？」「果然看起來就是一副不入凡間，不知道民間疾苦的高尚官員」、「將心比心很好啊！就把肉留在妳家吃！不要給我們吃」、「還有日本食品的續集大家拭目以待吧」。

(中時新聞網)