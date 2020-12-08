近期市場上熱議汽車產業晶片短缺情況，中汽協證實有此情況，表示可能會在2021年首季對部分車企的生產有較大影響，但強調就2021年全年而言影響不會太大。

汽車縱橫採訪中汽協副祕書長兼行業發展部部長李邵華，對於汽車晶片問題，李邵華表示，此次輿論發生時中汽協已經快速對逾60家整車廠、零組件生產廠以及科技公司集中調查研究，汽車晶片短缺問題確實存在，但沒有輿論這麼嚴重。

李邵華表示，會導致此現象主要是全球晶片行業產能投資近年保守，加上晶片產業對汽車市場預測也偏保守所致。且5G推動下，消費電子產品對晶片的需求大增，影響到汽車，且情況可能在2021年進一步加劇。另外，疫情下歐洲、東南亞有晶片工廠關停，也有所影響。

李邵華分析，由於晶片供應短缺，部分企業的生產可能在明年第一季度受到較大影響。不過，就明年全年而言，晶片短缺的影響將不會太大，目前尚難以做出定量估計。但由於產業鏈各環節企業都在加長備貨週期，加之短期內晶片產能依然不足，價格出現上漲或將不可避免。

(工商 )