劍湖山（5701）世界迎接明年35週年慶，跨年大請客，推出2021摩天輪三圓變色及千米環山跑動煙火，加上趙敦毅舞立方的創意表演，將成為今年最具特色的跨年煙火秀，身分證有N、P、Q 及大專生(憑證購票)，2人同行499元加送100元現金餐券。

劍湖山世界總經理王瑞堂表示，2021劍湖山跨年煙火秀直接從摩天輪主體施放煙火，不僅是國內唯一，在世界的主題樂園也是獨有，具備臨場震撼體驗，12月31日現場購票699元(原價899元)，可從白天玩到跨年，加送2瓶價值398元的限量耐斯好禮；劍湖山世界官網Fancy Go網路商城已開賣早鳥雙人票735元，限量1,000組，加碼贈送開運好禮1組。

在煙火內容方面，獨家推出三圓變色及千米環山跑動也是入園才能體驗，自2020年12月31日至2021年1月2日的跨年假期，劍湖山世界煙火將三連發，總秒數達935秒，全台最長。

劍湖山世界旗下劍湖山渡假大飯店12月31日訂房已爆滿，2021年1月1日至1月4日的訂房也搶手，二人成行一泊二食4,980元，專案內容含高級客房住宿一晚、蔚藍西餐廳自助式早餐二客、自助式晚餐二客，加購劍湖山世界主題樂園門票，每張優惠價399元。

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