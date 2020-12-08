男性打手槍是解決生理需求方式，但有民眾表示，太常打手槍是不是會導致頻尿，讓他深受困擾。對此，性事專家許藍方博士解釋，再怎麼愛打手槍也不會導致頻尿，會頻尿是因為手的問題，太髒導致陰莖感染。

臺北醫學大學護理博士許藍方，是研究男性尿失禁及性功能障礙的專家，近日在YouTube「可樂研究社」的影片中解答網友疑問，其中一名網友問到「太常打手槍會導致頻尿嗎？」許藍方表示，打手槍過多不會導致頻尿，因為精子跟尿液只會選一個出來。

許藍方說，會頻尿可能是因為手太髒打手槍，導致陰莖感染而頻尿，所以有頻尿困擾的話趕緊掛泌尿科治療，否則在陰莖感染的情況下進行性行為，會讓它繼續逆行性感染，傷害到腎臟更慘。她提醒男性，打手槍不能短時間射3次以上，因為打出來的可能是血或空氣。

也有人詢問博士「入珠對性愛有加分嗎？」許藍方說，就她個人諮詢個案的經驗是沒有，「但有很多男生或已經入珠的男生會覺得『有些人就喜歡啊』，那你想當玉米棒就當玉米棒，隨便你」。

許藍方博士解釋，再怎麼愛打手槍也不會導致頻尿，會頻尿是因為手的問題，太髒導致陰莖感染。(翻攝自youtube)

(中時新聞網)