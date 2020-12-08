交通部8日舉行2020招商大會，推出觀光遊憩、土地開發及港埠建設3大投資旗艦計畫，預估總商機逾1,000億元，同時也展示交通科技創新應用亮點，共吸引近300位國內外業者參與。

交通部林佳龍部長致詞表示，觀光遊憩設施方面，主推大鵬灣國際級海洋休閒度假區招商案。在軌道場站周邊土地開發方面，有高鐵桃園站及臺中站週邊土地開發案，民間投資金額合計高達250億元。在港埠方面，也有基隆港旅運複合商業大樓招商案、安平港水岸複合觀光遊憩區招商案等逾百億元開發規模。

(工商 )