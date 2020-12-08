台電8日舉行南港南港區北部儲運中心都更招商說明會，將釋出「北部儲運中心南港舊址（AR-1-2）特定商業區（十）」土地，位居東區門戶計畫銜接信義計畫區之起點位置，基地形狀方整，為臺北市非常稀有可大規模開發土地，預估開發後市值上看300億元。

台電表示，本案為國內首宗由國營事業擔任主辦機關，公開評選民間優質廠商擔任實施者公辦都市更新案，預估投入成本約百億元，開發後市值上看300億元。

台電副總經理王振勇指出，AR-1-2基地面積達1.56公頃（約4,728坪），使用分區為特定商業區（建蔽率55%、容積率353%），基地緊臨忠孝東路六段，鄰近有松山車站、捷運後山埤站、南港運動中心、成德國小、成德市場及市立聯合醫院忠孝院區等公共設施，交通便捷，生活機能完善，極具開發住宅、商務辦公及多元商業設施之優勢。且土地產權99%以上屬於台電所有，產權單純，減少投資人都更整合不確定性風險。

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