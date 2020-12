(在IEEE全球通訊會議,經濟部與13家領導廠商共同展示5G科專成果。圖/經濟部提供)

睽違20年的IEEE全球通訊會議(IEEE GLOBECOM2020)再次在台舉辦,為展現台灣的5G創新研發成果,經濟部技術處8日在台北國際會議中心舉辦的IEEE全球通訊會議中,串連工研院、資策會、英特爾、中華電信、愛爾達、聯發科、仁寶、耀登、明泰、啟碁、技嘉、廣達、亞旭、喜海、信曜、凌華、友嘉、臺灣大學等產業、學校及研究單位,以「經濟部技術處5G科專成果」主題館、5G科專成果技術論壇,以及6G高峰會三大活動,具體呈現5G創新技術在生活應用情境、與業者合作的5G智能工廠成果,並分享最新5G商用情形及延伸應用至6G的機會,探索未來6G創新技術研發的作法。

13個業者及研究團隊,8日展出10個技術及應用項目,包括獲得國際認證的5G系統平台、及已經打入國際產業鏈的5G小基站、輕核網等,未來將透過5G實證場域,打造國產5G企業專網技術,建構自主供應鏈,加速5G專網及Open RAN生態系的發展,期望在2022年年產值達到500億元規模,另一方面也將佈局B5G/6G技術,參與B5G/6G國際研發合作與標準制定,接軌國際。

這次「經濟部技術處5G科專成果」主題館(DOIT5G End-to-end System)是5G科技專案成果的最大展演場,由工研院、資策會與英特爾、中華電信、愛爾達、聯發科、仁寶、耀登、明泰、啟碁、技嘉、廣達、亞旭、喜海、信曜等13家領導廠商共同參與,展示台灣5G垂直領域技術與創新應用服務。包含5G專網管理系統、5G輕核網、行動邊緣運算系統(iMEC)、5G小基站智慧管理及台歐盟H2020合作計畫成果等。

會場中透過5G SA獨立組網,展現邊緣電競(Edge Gaming)跟精簡用戶端(Thin Client)及低延遲的技術,提供5G電競快打旋風遊戲新體驗,與多媒體多播廣播系統(eMBMS)運動賽事應用,讓參觀者在體驗之餘,對5G有更深刻的感受。同時,也展示與歐盟在創新應用發展成果,特別著重於第二期合作計畫(5G CONNI,5G DIVE)的成果,如智慧工廠AR加工助手應用情境、無人機偵察影像端對端鏈結及影像目標偵測等救災應用功能,展現台灣與國際跨域合作的5G技術研發實力。

經濟部技術處處長邱求慧表示,2020年全球5G商用加速,已有超過122家電信商正式開通5G服務,約250家業者推出5G行動服務,5G所帶來的新興應用,也將為企業開啟一個萬物互聯及充滿想像的智慧時代,同時也將為台灣產業帶來全新的市場機會。

經濟部技術處從5G核心技術、建立旗艦隊、應用場域驗證三大面向著手,投入新台幣36億元以科技專案支持法人領先投入研發,已完成包含5G小基站、邊緣運算、輕核網等5G專網核心技術,佈局逾650件5G專利,取得專利獲證逾500件,技轉國內廠商累計超過225件。

另外也運用A+企業創新研發淬鍊計畫補助如瑞昱、聯發科、凌華、友嘉等業者進行5G晶片、基站及應用服務等技術開發。

「5G科專成果技術論壇」由資策會及聯合凌華科技、友嘉集團於9日Industrial Demo中的技術論壇,交流分享以「5G I-RAN FOR FACTORIES OF THE FUTURE」為主題,運用資策會5G通訊與核心網路技術,整合凌華科技機器人作業系統及資料分散式服務,於友嘉集團之產線建構未來工廠。藉由機台聯網即時蒐集生產資訊,驅使AMR自主移動機器人派車系統取代人工物料運輸,產線上搭配邊緣運算進行產品瑕疵自動化光學檢測(AOI),解決人工檢測造成品質不穩定問題;導入5G AR智慧眼鏡,達到遠端協作及故障檢修。所有產線運作資訊都藉由5G匯集於戰情室系統,驗證未來工廠不是夢。

在面對世界各國陸續開展6G通訊研究的現況下,台灣今年特別在IEEE GLOBECOM規劃「6G高峰會(6G Summit)」,邀請德國沃達豐(Vodafone)行動通訊系統主席教授Gerhard Fettweis、美國是德科技5G暨6G解決方案總經理Mr.Roger Nichols、日本NTT DOCOMO副總裁中村武宏(Mr.Takehiro Nakamura)等國內外產官學研重量級代表,分享全球最新B5G/6G發展趨勢與5G垂直應用服務及商用現況,並探討如何將5G世代的願景與機會延伸至6G,實現可遠端控制的行動機器人應用服務與落實節能的6G技術,與國際同步探索6G前瞻議題範疇,掌握我國可能具有優勢投入6G之技術研發方向。

(工商 )