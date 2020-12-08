匯率及缺櫃干擾，主要市場及生產線在東協的紙尿褲廠泰昇-KY(8480)，11月營收不如預期，單月合併營收1.59億元，年減13.89%，月減8.63%；泰昇指出，缺櫃問題可望在聖誕出口旺季後可以舒緩；加上公司在成本費用控制得宜，預估獲利方面仍維持正常水準，全年獲利更可維持雙位數成長。

泰昇累計今年前11月合併營收17.23億元，年減3.73%。

雖然東協國家消費力道恢復速度較預期為慢，不過，泰昇指出，疫苗研發露曙光，預期疫情影響將全面消退，全球供應鏈移轉東南亞地區的速度也將加快，這對拉動東協國家經濟全面快速復甦有動能，因此對於明年重返高成長抱持正面樂觀看法。

今年前三季稅後淨利2.84億元，年增20.53％，每股盈餘7.24元；法人認為，泰昇第四季雖面臨台幣升值、貨運不足等問題，但在獲利能力提升下，今年全年仍有拚賺1個資本額的空間。

(工商 )