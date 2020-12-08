裘海正淡出螢光幕逾十年，日前宣布將舉行個人演唱會重返歌壇。她在俊菖主持的《What’s up Music》節目中，分享人生不同階段的心境，聽到節目中播出1987年恩師劉文正替她錄製的廣播宣傳帶，她也忍不住潸然淚下。

裘海正獲劉文正賞試而出道，重唱了〈閃亮的日子〉作為首張專輯主打歌，她因為唱紅了〈其實你不懂我的心〉，短短一個暑假從大學生變成家喻戶曉的歌手，沒想到，裘海正透露獲得這首歌是源於一段美麗的錯誤。

當時還不是歌手的童安格把〈其實你不懂我的心〉當成自留曲，並憑運動員印象替裘海正打造另一首較動感的歌，卻在交歌時忘了將錄音帶回帶，因此劉文正第一時間聽到〈其實你不懂我的心〉的demo就大讚「這歌好」更指名要歌，最後果真讓裘海正一炮而紅。

裘海正在經過上華、藝能動音時期，她不諱言當中曾經感到無法突破，加上經歷父喪卻必須繼續完成巡演，讓她對藝界人生失望，自此淡出幕前。她表示，經過人生的高山低谷，她明白休息後再重新出發的重要，「不能對唱歌放棄，因為我的歌喉安慰了很多人」。

裘海正將於明年1月16日在台北國際會議中心舉行演唱會，售票資訊請至KKTIX系統或全家便利商店FamiPort。完整專訪內容都在12月9日POP Radio《What’s up Music》。

裘海正上電台節目接受主持人俊菖專訪。（POP Radio提供）

裘海正上電台節目接受主持人俊菖專訪。（POP Radio提供）

(中時 )