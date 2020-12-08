2021桃園跨年晚會「桃樂園Wonderland」今（8日）宣布第二波重磅表演嘉賓，「暖聲情歌王」品冠時隔７年未在台灣參加跨年晚會，今年將獨家在桃園跨年開唱，首度在桃園跨年的他難掩興奮地說：「很開心能在桃園唱跨年，再次和台灣的粉絲朋友們一起迎接新年。為了這次跨年晚會，我將會帶樂隊一起演出，把歷年來粉絲耳熟能詳的歌曲重編成經典串燒組曲，讓大家重溫我不同階段的代表歌曲，也會首度公開演唱新歌〈愛你需要練習〉」，睽違台灣跨年演唱多年，這次在歌單及表演內容編排特別用心，屆時在跨年會場將帶動現場觀眾大合唱，嗨翻桃園跨年夜。

近年來品冠飛往各地參與跨年晚會與特別節目錄製，距離上次2013基隆跨年演出已時隔７年，今年是他首次在桃園唱跨年，平日他也會帶著老婆、小孩一起去桃園大溪走走看看吃美食，放鬆身心，他幽默地說：「其實我對桃園最熟悉的地方，應該是桃園國際機場，今年之前三不五時就要跑機場搭機。」他說以前平均每個月二至三次得到機場，飛到各地活動演出。

今年的跨年演出，品冠特別選擇了出道25年來，歌迷最耳熟能詳的經典暢銷歌曲，重新編曲串成2020「桃樂園Wonderland」迎新送舊金曲，除了自己將自彈自唱外，也特別帶了樂隊，希望在半小時的表演裡，能用自己的暖聲情歌在寒冬中帶給大家溫暖與幸福感。為了這場演出品冠也做足了準備，進入12月後除了彩排練團，也上了一些飛輪課程、TRX懸吊訓練課程及重訓，積極訓練體能，希望年底演出時能呈現完美的狀態。

品冠透露唱完桃園跨年晚會後，將趕在最後倒數時刻回到家中陪伴家人，與心愛的家人在天台上一起觀看台北101跨年煙火秀迎接新年。他感性地說：「大家都很期盼疫情趕快結束，畢竟2020年實在是太不尋常的一年，改變大家的生活型態，我變得越來越珍惜過節的儀式感，在一年當中重要的日子裡，找個好理由好好凝聚一下家人跟朋友之間的感情。」他也立下新年期許：「希望2021年一切能夠回到正軌。今年沉潛的時間夠長了，是時候好好釋放一下自己累積的能量再衝刺！」

品冠相隔七年在台跨年，將獨家在桃園跨年晚會開唱。（種子音樂提供）

品冠將在桃園跨年晚會上，首度公開演唱新歌〈愛你需要練習〉。（種子音樂提供）

(中時 )