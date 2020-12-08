台南市政府農業局徵求網友推薦南市水產美味料理，首波彙整101筆資料，推出水產美食攻略地圖，與Google地圖同步，民眾手機一掃，就能連線相關資訊，圖文並茂，可按圖索驥。（莊曜聰攝）

台南市政府農業局徵求網友推薦南市水產美味料理，首波彙整101筆資料，推出水產美食攻略地圖，與Google地圖同步，民眾手機一掃，就能連線相關資訊，圖文並茂，可按圖索驥。（莊曜聰攝）

台南市水產養殖物種產量豐富，且城市小吃美食豐富，南市府農業局透過網路徵求民眾推薦名單，蒐羅超過百筆由在地生鮮水產入菜的美味料理，還請來網紅夫妻實地試吃，大讚「好好味」，並統整各店家資訊，8日宣布開啟「台南水產101、府城鱻味美食攻略」地圖，遊客可透過QR CORD掃描，在網路與Google地圖同步查詢商家資訊，預約訂位吃好料超方便。

南市府農業局11月時在網路社群舉辦台南水產美食大募集活動，徵求網友私房意見，推薦標的為台南市的水產主題店或水產料理，包括虱目魚、鮮蚵、文蛤、螃蟹、鯛魚、烏魚子等等，還要寫上真心的推薦理由，入選者除了有機會抽中水產禮盒，還能登上海鮮美食地圖。

現在首波精選名單出爐，共彙整出101道在地水產及美食店家，都是各地網友推薦的一時之選，農業局做成電子地圖，可利用手機連結後，同步查詢google商家資訊，內容包括店家地址、連絡電話、網友評論、菜色照片、各店官網、營業時間等資料，未來水產美食攻略地圖也會不定期更新，讓民眾可以按圖索驥，遊台南順便品嘗好料。

市長黃偉哲表示，台南沿海從北門、將軍、七股、安南、安平到南區連成一線，海岸線長達58公里，還有北門潟湖、七股潟湖、八掌溪、急水溪、將軍溪、曾文溪、鹽水溪等流域，良好自然生態環境加上優異的養殖技術，讓南市成為水產養殖重鎮，他也和豐海鮮漁府、阿霞飯店、豐藏鰻魚料理、黑琵食堂、東香台菜海味料理等5家業者，共同推薦美味海鮮料理。

(中時 )