二水自行車出租店，接受輔導重建品牌創新遊程。（參山風管處提供／謝瓊雲彰化傳真）

二水商圈受輔導業者共同就自行車遊程進行腦力激盪。（參山風管處提供／謝瓊雲彰化傳真）

針對不同業主需求，提供專業的顧問到府教學。圖為社頭火車站前「真姐PURE FOOD」。（參山風管處提供／謝瓊雲彰化傳真）

參山國家風景區管理處輔導彰化八卦山脈沿線觀光旅宿、休閒餐飲業主，參與工作坊課程，由品牌建置觀念重新出發。（參山風管處提供／謝瓊雲彰化傳真）

後疫情時代，報復性國旅來了！新冠肺炎疫情全球持續延燒，台灣就是最安全安心之處，無法出國旅行的國人，轉而選擇國內旅遊；看準國旅商機，參山國家風管處精選56家八卦山脈沿線業者，整合「食宿遊購行」給予輔導升級，推出3條自行車專屬旅遊路線，用15公里的時速來體驗卦山風情。

為了讓更多遊客感受八卦山魅力風情，並配合2021自行車旅遊年，參山處在八卦山設計卦山風光之旅、鄉村樂活之旅，及鐵道田園之旅等，3條鐵馬遊程路線。

參山處長柯建興說，今年輔導在地56家業者，提供美學設計、品牌顧問、數位行銷等專業輔導，盼透過遊程包裝推廣、多元行銷，趁國旅爆發之際把握機會轉型，建立品牌新思維、創新數位行銷。

他說，「愈在地、愈國際」是國際觀光新趨勢，這次有26家業者輔導內容包含品牌重建、場域擘畫、平面規畫、招牌設計、入口示意等，更能凸顯在地特色；而另外30家業者，由數位輔導員採小班授課教學，學習社群營運、[email protected]教學、多元支付、電子票券等數位科技，幫助老店無痛轉型智慧觀光。

配合交通部觀光局定2021年為自行車旅遊年，參山處規畫3條鐵馬遊八卦山，「卦山風光」路線：彰化縣立圖書館➜八卦山大佛風景區➜八卦山天空步道➜不老泉卦山月圓景觀餐廳➜139線景觀道路➜八卦山賞鷹平台。

沿線美食：好食雞、黑公雞、淘米樂蔬食、空幾何自然時蔬百匯、全香肉乾和寶珍香餅舖等。

「鄉村樂活」路線：真姊PURE FOOD➜新和春醬油漬物工廠➜福井食堂➜樂活襪之鄉博物館➜台灣手套博物館➜長青自行車道。

「鐵道田園」路線：二水車站➜二水自行車出租店➜二水老街➜謝東閔故居➜二水自行車道➜源泉火車站➜林先生廟➜八堡圳公園➜四季農園➜大丘園休閒農場。在地美食有二水鄉桃山美食。

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