在感情路上，最怕遇上負心男女，但渣男好防，渣女難防，要想遇上好的對象，各位男性們就要睜大眼睛，小心淪為渣女備胎，在情海中浮沉，暗自心傷！

雙子座：

眾所皆知，雙子座畢生追求新鮮感，但因為性格多變，對於一成不變的愛情也容易變心。性格幽默風趣的她們，擅長人際交往，喜歡和有挑戰性的人在一起，一旦發現你滿足不了她的好奇心，她就會去尋找另一個能給她帶來新奇有趣的對象。

天蠍座：

天蠍座外表冷漠，其實內心十分火熱，討厭遭到背叛，但是相同事情放在自己身上，卻可以替自己開脫，是典型腹黑又不吃虧的性格，無論是工作或是感情，都喜歡將一切掌握在手中。

此外，天蠍女待人處事很有一套，邏輯性也很強，如果她們在你背後搞小動作，你也很難發覺，如果你有利用價值，她們自然會對你好，反之，你就得做好心碎的準備。

射手座：

射手女嚮往自由，即便處於一段戀情之中，也不願受到另一半的約束，可有可無、無所謂的戀愛態度，常常讓人很感冒。

不承諾、不拒絕、不負責，更是她們一貫的招術，因此當她們有了別的目標，或是想結束掉一段關係，一句「我們只是普通朋友呀！讓你誤會了，不好意思喔～」就會拍拍屁股轉身走人。

水瓶座：

水瓶座與生俱來的氣質，讓她就算站在那邊什麼事情都不做，也能引來異性上前勾搭。雖說水瓶的思路不是一般人能懂，但是博愛又花心的性格用在感情上，處處留情，不免讓人退避三舍；不願被任何東西綁住的她們，就算是愛情也看得很淡。

雙魚座：

為愛而生的雙魚女看起來柔柔弱弱，但人際交往能力卓越，認識的人多，備胎也不少，即使她已經名花有主，也不忘沾花惹草。

(中時新聞網)