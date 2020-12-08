台南市六甲區於六甲多功能運動公園推出稻這哥、火鶴妹、小松哥哥、小羽妹妹等親善公仔，以及10支3公尺高色彩繽紛火鶴花意象裝置。（台南市六甲區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市六甲區於六甲多功能運動公園推出稻這哥、火鶴妹、小松哥哥、小羽妹妹等親善公仔，以及10支3公尺高色彩繽紛火鶴花意象裝置。（台南市六甲區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市六甲區於六甲多功能運動公園推出稻這哥、火鶴妹、小松哥哥、小羽妹妹等親善公仔，以及10支3公尺高色彩繽紛火鶴花意象裝置。（台南市六甲區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市六甲區為了行銷在地產業，去年結合落羽松季，於六甲多功能運動公園推出童趣藝術裝置，獲民眾好評；今年公所再度推出稻這哥、火鶴妹、小松哥哥、小羽妹妹等親善公仔，以及色彩繽紛火鶴花意象造型裝置，歡迎全國民眾都能前來遊玩打卡。

六甲多功能運動公園有綠地、綠蔭環景步道，還有活動廣場、兒童遊戲場、體健設施、舞台廣場、沙灘排球場、籃球場等等設施，是當地民眾晨昏休閒、運動好去處，是六甲區民能量的補給站。

六甲區長陳啓榮表示，為了行銷六甲在地產業，秉持「藝術生活化、生活藝術化」，結合近年來六甲繽紛落羽松、在地尚好尚紅的火鶴、Q彈好吃的越光米，以藝術行銷產業，繼去年向台南市環保局借用的可愛的巨型糖果屋童趣裝置成功引起話題後，今年特地委由知名雕塑家鍾邦迪負責指導製作新藝術裝置。

今年藝術裝置結合在地產業，推出稻這哥、火鶴妹、小松哥哥、小羽妹妹等親善公仔，以及10枝3公尺高色彩繽紛火鶴花意象裝置，希望營造一個友善可親近的公園，讓來訪的民眾可以認識在地特色產業。

台南市政府民政局局長顏振標說，近來受到新冠肺炎疫情影響，民眾轉為國旅為主，六甲公所能揮發巧思，在六甲運動公園加入藝術創作，相當具有創意，希望能吸引民眾前來休閒運動，讓身心靈都能得到良好的舒展。

(中時 )