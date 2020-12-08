雞排妹鄭家純擁有E奶姣好身材，加上直率犀利的發言累積不少粉絲，她也發展副業自創品牌「純色」，正式進軍情趣用品市場，作為老闆娘她也親自下海當模特兒，並在IG上曝光性感薄紗的側拍照，宣傳品牌之餘，也讓粉絲們一飽眼福。

升格老闆娘，雞排妹也多了些困擾，她坦言會看到一些留言指出，「純色」都不回訊息也不更新，她無奈表示她沒有辦法同時處理那麼多信件，「我本人在上週的客服下班時間，經手了700封以上的客服信件，line和FB粉專、我的IG，都有回覆提問和要求。」

而關於許多人詢問的物流追蹤，雞排妹也指出，她並不是網購電商，因此沒有該項功能，同時她也曝光自己拍攝品牌照的幕後照片，只見雞排妹穿著純白的內衣褲入鏡，再披上頭紗，看起來十分唯美又性感，而另一張更是突破尺度，只單穿透明白色內褲現身，火辣的身材曲線讓粉絲瘋狂。

一系列的福利大放送讓粉絲陷入瘋狂，紛紛留言直呼，「等好久了」、「嫁給我」、「隔著螢幕都覺得香。」、「老婆我們結婚8」、「洞房時著的婚紗」、「老婆這樣我鼻血止不住啦」、「很甜美的笑容」、「有一種美是不需要形容的」。

(中時新聞網)