元大金(2885)旗下元大證券發行「元大櫃買半導體領航報酬指數ETN」(020023)今天掛牌，發行價格為5元，發行期5年，預計2025年到期。今天上櫃半導體類股持續上揚，帶動該檔ETN首日以5.12元作收，漲幅達2.4％。

櫃買中心今年10月發表「櫃買半導體領航報酬指數」，從富櫃200指數成分股中，篩選具代表性半導體公司為成分股，包括：穩懋(3105)、原相(3227)、力旺(3529)、譜瑞-KY(4966)、信驊(5274)、世界(5347)、中美晶(5483)、頎邦(6147)、環球晶(6488)、群聯(8299)共十檔股票。元大櫃買半導體領航ETN與這檔報酬指數漲跌幅度完全連動，也就是說報酬指數漲跌多少，元大櫃買半導體領航ETN就漲跌多少。

回溯至2016年起「櫃買半導體領航報酬指數」的累積報酬率約200％，平均年化報酬率約25.14％，表現相當優異，適合想投資上櫃半導體核心產業的投資人納入投資組合，以提高投資效率。指數成分的調整，每年1月、4月、7月及10月會辦理季審核，並調整成分股及權重。

這檔ETN最大的特色就是，只要新台幣5000元，就可一次掌握十大櫃買半導體產業概念股，小資族及沒有時間看盤選股的投資人，皆可以輕鬆入手。

(時報資訊)