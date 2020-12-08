日本社會過去曾傳出，女孩成年仍與父親、兄弟共浴，且案例還不少，台灣也有相似例子。一名40歲的男子交了一名小自己15歲的女友，甚至將自己的信用卡大方地給對方使用，隨著交往時間愈久，竟發現女友會跟親哥哥十指緊扣，甚至嘴對嘴、擁抱，令他忍無可忍，只好分手。

節目《新聞挖挖挖》邀請來賓林宏偉分享男女朋友的界線，他透露，一名40歲的男子，工作穩定、收入優渥，透過朋友的介紹之下，認識了一名小自己15歲的小女友，兩人在一起的期間，由於女方並沒有工作，平日花費慾望也不高，男生便辦了張上限金額的副卡給她。

一開始，女友只是單純地購買自己日常所需，偶爾買爸媽的生日禮物，但都會向他報備，他也不覺得有異，但時隔沒多久，他發現女友開始會用副卡購買轎車的輪胎，甚至是其他零零總總的雜物，都由他負擔，令他心裡有些不愉快，但經過溝通之後，女友也有所改善。

不過，兩人最終還是分手了，而分手的導火線竟是「女友和家人關係非常親密」。男生某日前去女友家作客，竟發現女友都未穿著內衣，只以簡單的睡衣、內褲就在家裡晃來晃去，甚至到國中都還和爸媽一起洗澡。

直至某次，兩人一起出遊，女友的哥哥也一起同行，未料，女友卻與哥哥十指緊扣，而他則是被晾在後方提東西，離開時，甚至是看到女友與哥哥嘴對嘴接吻、擁抱，目睹這一幕的他，忍無可忍，只好忍痛怒提分手。

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(中時新聞網)