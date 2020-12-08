劉德華（華仔）出道將近40年，幾乎沒有負面新聞，近日網路傳出一支他接受訪問的影片，開撩女粉絲時，居然馬上換了更端正的坐姿，被網友大讚：「能紅一輩子是有原因的！」

劉德華最近為宣傳電影《拆彈專家2》接受媒體訪問，其中一題是如果要幫女鐵粉賈玲安排一個角色，認為她適合演什麼，此時，劉德華立刻將放鬆的背挺直坐正，雙手放在膝蓋上略顯羞澀，對著鏡頭回應：「賈玲，你可以演我夫人。」說完還微微鞠躬，露出靦腆笑容。

劉德華對賈玲超尊重。（圖／微博）

許多網友看到劉德華的反應，紛紛讚賞他對女粉絲態度尊重又很有修養，「這句話很容易就變成讓人不舒服的調侃和打趣，但是他真的做得好好，這種隨時隨地的態度真的能反映修養和人品啊」、「這種偶像讓人幸福死了」、「說的是夫人欸，不是老婆、妻子這樣的稱呼，夫人感覺很尊敬對方」、「我之前一直get不到劉德華的帥，這下突然就正中紅心」。

賈玲看到影片更是欣喜若狂，在微博猛喊：「咱倆的事，不都你說了算嗎？哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！！！！！轉圈圈！！！ 」眾多網友也恭喜她終於追星成功。

(中時新聞網)