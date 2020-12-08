在台灣便當店隨處可見，且選擇的種類又多，是許多外食族的福音。對此，就有網友好奇發問，便當的哪樣配菜是「最沒誠意」的，貼文一出大多網友一面倒直指三色豆，「三色豆沒有之一」，更讓網友哀嚎拜託老闆別再放了。

原PO在PTT上發起討論，「便當什麼配菜最沒誠意？」更舉例說明，自己認為有5種配菜是他無法接受的，「三色豆、豆棗、豆枝、炒豆干及豆芽菜。」接著詢問網友們，便當中什麼配菜會令人覺得沒誠意。

貼文發出後立刻引起廣大外食族回應，其中三色豆是大家最不能夠接受的，「絕對是三色豆」、「三色豆，有家便當店固定菜色，懷疑老闆不會煮其他菜」、「蘿蔔乾，三色豆」、「三色豆，根本吃不下去」、「三色豆沒有之一」、「絕對三色豆，最爛的菜沒有之一。」

此外，有網友自曝地雷，分享最不能接受的便當配菜，「榨菜、醃製物之類的」、「麵筋類的」、「紅白蘿蔔切丁」、「酸菜，吃到真的是OOXX，一個便當還賣80元。」更有網友分享自己某次吃到的地雷大餐，「我有一次便當吃到三色豆、涼拌干絲、土豆麵筋加上醃蘿蔔，號稱四樣配菜根本地雷大集合。」

(中時新聞網)