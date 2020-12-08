迎接數位時代來臨，東海大學近年接續成立雲創學院與AI中心，為提升其效能，身為校友的台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽8日捐贈價值1500萬的高效能雲主機設備給學校，盼強化「東海AI雲」的軟硬體設施、培育更多專業人才。

在英業達集團主管、東海大學董事長暨學術發展文教基金會董事長吳清邁等人見證下，李詩欽捐贈包含高速繪圖卡、多核心高時脈運算伺服器等價值1500萬元的雲主機設備給東海大學，由校長王茂駿代表接受，全套基礎設備可望幫助東海邁向雲端服務新里程碑。

東海大學推動智慧校園，獲得校友捐贈高效能雲主機，將迎接5G、AI及Cloud新時代的來臨。（林欣儀攝）

王茂駿表示，李詩欽早在7年前就曾捐贈價值800萬的雲端主機給東海，為學校發展智慧校園打效良好基礎，這次再捐贈雲端主機，是推動數位學習、發展AI的重要基礎設施，可讓「東海雲」發展向「AI雲」，對推動智慧校園助益很大，在此基礎上更能全力發展人才、產學合作。

李詩欽說，雲端計算早期不受到重視，現在卻已是世界發展的未來趨勢，不論學校、企業或國家，雲端計算都將是核心競爭優勢，在未來10年將達到更快速發展，東海想推動智慧校就需要更多運算能量。

校方強調，獲得捐贈後，將提供「雲端學習教室」、「雲端開發平台」及「高效能運算平台」等不同情境服務方案，並可同時提供60名師生進行相關課程授課；東海大學近年陸續與AWS亞馬遜、台灣人工智慧學校及五大工業區產學訓聯盟、台中榮總等單位合作，積極發展數位創新。

(中時 )