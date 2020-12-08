男星沈世朋當年與老婆李新一見鍾情，兩人見面5次便互許終身，僅管彼此年紀相差17歲，但感情依舊甜蜜。只是夫妻相處久了，難免都有一些令彼此受不了的習慣。近日李新在談話節目《11點熱吵店》中，便小小抱怨了沈世朋極度不浪漫又沒情調的個性。

李新在節目中大吐苦水說，看著沈世朋每年情人節都沒準備，在她要求「好歹也買束花吧」的情況下，老公開始每年送花，雖然每年花的樣式和大小都差不多，她也安慰自己，有總比沒有好；某次她見老公終於帶著不一樣的東西回來，她滿心期待立刻拆開，沒想到驚喜變驚嚇，老公竟然買了一盆「發財樹」送她，「花」變成「發財樹」，這讓李新當下除了傻眼還是傻眼。

李新在節目中分享某年收到讓她傻眼的情人節禮物 (圖/ 翻攝自YouTube/ 11點熱吵店)

原來沈世朋情人節當天收工太晚，花店都已打烊，為了達成老婆的心願，他只好去24小時大賣場挑禮物，只是東挑西選，最後挑了一盆「發財樹」回家。李新傻眼問這有什麼寓意嗎？沈世朋也發揮直男個性說：「祝你發財，因為花店都關門了，我只能找到這個」，還說：「發財樹可以一直活下去，不像花會死掉。」，讓李新哭笑不得。

李新對於沈世朋買發財樹感到非常不解 (圖/ 翻攝自YouTube/ 11點熱吵店)

李新說，女生就是想聽好聽話，但是他就是不給，竟然連情人節禮物也可以從花變成發財樹；雖然現場其他來賓也覺得有些荒唐，但還是稱讚沈世朋也還特也跑去24小時大賣場找禮物，也算是個有心人。

(中時新聞網)