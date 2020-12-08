推特近日公布2020年（1月1日—11月30日）被討論最多的十大男運動員，在這分名單已故NBA湖人球星布萊恩高居第一，而率領湖人奪下睽違10年的NBA總冠軍名將詹姆斯則位居第二，兩人力壓了內馬、梅西和C羅等多位足壇巨星。

眾所周知布萊恩已退役多年，年初的時候他和二女兒吉安娜等一行9人遭遇空難，世界體壇陷入巨大悲痛中，因為布萊恩的影響力是非常大的，所以網路上對於他的討論一直都在持續中，因此布萊恩科成為推特年度被討論最多的男運動員。

詹姆斯帶領湖人拿下總冠軍，同時個人當選FMVP，另外詹姆斯在網路上多次呼籲黑人平權的言論也獲得外界一致稱讚。同時詹姆斯熱衷於慈善，詹姆斯依舊是NBA聯盟的招牌球星。

內馬是巴西足球的王牌球員，梅西和C羅自然不用多說，他們都自帶話題，2020年C羅確診、梅西想要離開巴薩，還有C羅帶隊拿下意甲冠軍，梅西四大皆空同時慘敗給拜仁，都在網路上引發效應。

球王馬拉多納則是因為手術和前段時間去世被成為話題人物，如今一代球王已逝世，期盼天堂也有足球能讓他展現球技。

位居第10的是「籃球之神」喬丹，他之所以能入榜的主要原因就是個人紀錄片《最後一舞》，當時因為紀錄片中有很多大家都不知道的事情，所以在網路上也引發很大的迴響。

(中時 )