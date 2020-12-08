新北市一名丈夫發現妻子2018年起對他態度逐漸冷淡，分居後，兩人於今年4月離婚，事後他才發現妻子外遇公司同事長達2年，2人還在公司休息室內發生至少2、30次性行為，最後是妻子外遇對象的老婆打電話告知，此事才曝光。兩人的元配分別向外遇對象求償，妻子須賠40萬，小王須賠20萬。

判決書指出，該人妻與小王從2018年到2020年間，在公司休息室至少發生2、30次以上性行為，在公司轎車也發生大概3、4次，人妻甚至因此懷孕、墮胎，小王的元配也向該人妻提告，獲賠40萬，而該丈夫得知此事後，向小王求償100萬元。

不過小王指稱，人妻曾向他表示，與丈夫長期感情不睦，對方時常打人、曠職、工作遲到等，婚姻生活壓力超大，兩人才會分居；另外，丈夫也曾坦承與另名同事有親密交往關係，可見雙方婚姻早已破裂，以此說明2人離婚與他無關。

法院審理時認為，小王在受審時已坦承曾與該人妻共發生性行為33到46次之間，時間、地點也都相符，且人妻也曾在電話中向小王說「所以我就是你的砲友嘛！我就是你一個洩慾的工具而已嘛！」因此判小王確實侵害配偶權，判處20萬元。

(中時新聞網)