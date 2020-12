日本首相菅義偉在日前公布民意調查中支持率50.3%,較11月大跌12.7個百分點,共同社指出,無視於防疫,堅持執行旅遊振興計畫「Go To Travel」以及明年如期辦奧運都違反民意,但停止執行Go To Travel恐致地方經濟難以為繼,停辦奧運恐有4.5兆日圓財損,菅義偉陷入兩難。

日本政界人士認為菅義偉內閣支持度暴跌,與現任副總理、2008年時任首相麻生太郎相似,當時麻生太郎未能解決金融危機和屢次失言爭議,最終讓自由民主黨丟掉政權,那也是最近1次自民黨下野。

這次民調中認為防疫比經濟優先者達76.2%,而認為Go To Travel該全國統一暫停者達48.1%,但菅義偉內閣雖於11月21日宣布部分區域暫停該計畫,卻始終強調「專家認為沒有證據顯示Go To Travel是疫情擴大原因」,拒絕全面停止,昨天(7日)官房長官加藤勝信還強調Go To Travel最多可產生5兆日圓經濟效應、46萬人次就業。

日本單日確診病例數在11月11日後就未曾低於4位數,而且有13天超過2000例大關,累計已超過16.4萬確診、近2300人死亡。大阪府知事吉村洋文昨天公開喊話,希望防衛相岸信夫能夠派遣自衛隊護士增援重症中心,北海道知事鈴木直道也已數度向中央求援,甚至疫情專案小組領導者、WHO(世界衛生組織)西太平洋區域總監尾身茂都呼籲短期減少人員移動和接觸必要性。

已經因為疫情延期1年的東京奧運,曾被安倍晋三寄望能發揮1964年東京奧運所帶來的奧林匹克景氣效果,現在也變燙手山芋。日本政府與IOC(國際奧林匹克委員會)都確認不會再延期,菅義偉也視本屆東奧為日本隊國際承諾。但最新民調29%民眾認為應停辦、32.2%認為應再次延期。

和為了救經濟犧牲防疫相比,前首相安倍晋三疑似收受非法政治獻金、前農林水產相吉川貴盛繼前法務相河井克行疑似收賄似乎顯得無足輕重。因為在不支持菅義偉內閣民眾中,認為首相沒有領導能力比例也由上期8.8%升至25.3%,菅義偉的政治困境恐怕很難解決。

(中時新聞網)