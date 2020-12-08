韓國正妹Soyoun自小有歌手夢，她輾轉來到台灣，如今邊經營YouTube邊尋求圓夢機會，藉由拍片來分享自己旅居各國的經驗，以及分享各國的文化差異，短短1年頻道已有超過7萬人訂閱，人氣不俗，而Soyoun最近拍了一部影片，羞曝自己第一次看「愛情動作片」是在12歲時，且還是媽媽造成的「大誤會」，超展開的故事，引發熱議。

Soyoun是韓國女生，曾在日本及澳洲生活多年，為了追求歌手夢做過各式打工，還當了2年17直播主，因不接受陪酒前規則而放棄回韓國發展的機會，得知台灣對於外國藝術創作者很友善包容，因此來到台灣定居，邊經營YT頻道邊追夢，不時會在社群分享養眼美照。

Soyoun在上一支影片結尾，留下一個彩蛋，就是自己不是喜歡看一般動作片，而是「愛情動作片」，引發網友好奇，狂私訊問她第一次看謎片是什麼時候？她因此拍片回答，表示12歲時跟媽媽搬到日本居住，當時媽媽上晚班，還小的她自己在家很孤單，就問媽媽能不能租迪士尼卡通給她看，於是媽媽帶了一袋的影片回家，問題就出在這堆影片中。

媽媽上班後，Soyoun吃飽飯準備看卡通打發時間，拿出一部片來播放，一開始是黑畫面，但有怪聲，她嚇到以為有蜜蜂，趕緊快轉，卻出現真人版的白雪公主，走進一個房間，裡頭有7名男人在等她，一行人開始脫衣服，讓Soyoun著實嚇壞，慌亂地關上電視。

Soyoun接著打電話跟外公外婆報告，外公外婆在電話裡尖叫，又告知Soyoun的媽媽，媽媽也嚇壞，才知道自己拿的不是正常的《白雪公主》，超展開讓觀眾傻眼，但說Soyoun小時候的反應很可愛的，還調侃她第一次看就看到「經典影片」，可遇不可求。

韓國女生第一次看愛情||動作片的經驗

(中時新聞網)