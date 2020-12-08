川普政府近日針對香港國安法而對北京接連出手，外界關切是否下一步將擴大貿易戰對陸施壓；不過，白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）表示，川普在明年1月準總統拜登宣誓就職之前，不會再對陸商品加徵關稅。

柯德洛在接受《華盛頓郵報》專訪時表示，美陸雙方對於貿易談判仍在持續接觸中，美方目前也尚未計畫增加任何關稅。不過，即使華府與北京今年1月初簽署「第一階段貿易協議」，美陸之間仍存在上百億美元的關稅。

對於貿易協議執行進展，柯德洛表示，陸方確實有在履行初步協議，包括採購大豆等美國農產品在內的具體目標，但他也表示「大陸採購進度或許因為疫情影響而有點落後」。

柯德洛也強調，大陸似乎有在進行美方所關切的貿易改善措施，例如設立新法、新法律機構、司法機構，防止美國智慧財產進一步遭大陸偷竊。

另外，拜登先前受訪時也表示，不會立即設消川普政府內所制定的對陸貿易戰以及關稅措施。拜登強調他會先檢視美國勞工與製造業現況後，再來關注對外貿易問題。

對於未來的對陸貿易問題，拜登曾表示預料美國將修復與歐洲聯盟在內的貿易夥伴和同盟國家間的雙邊關係，進而聯手施壓北京改變其行為，對於川普政府任內的貿易協議也會逐一檢查。

(中時新聞網)