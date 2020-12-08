緯創軟體（4953）8日公告11月營收達4.54億元，月增8％，寫下今年新高以及歷年同期新高。與去年同期相較增加6％。截至11月止之累計營收為46.43億元，年減5％。

緯軟表示，11月營收持續穩定成長，單月營收創今年度及歷年同期新高，主要是因為金融、電信、和製造業延續熱度，金融科技、5G升級與商轉、智慧製造等相關資訊服務類別需求強勁。累計今年前11個月營收年減5％，主要是今年上半年受到新冠肺炎疫情拖累所致，不過目前營運恢復狀況好轉，年減幅度也逐漸收斂。

以獲利來看，第三季單季稅後淨利1.59億元，稅後盈餘2.42元，前三季稅後盈餘達5.59元，單季EPS以及前三季累計EPS，均創歷史同期新猷。今年前三季緯軟毛利率26.2％，年增1.2％。營業利益達3.82億元，年增7％，營益率10.1％，年增1.3％，本期淨利為3.70億元，年增9％，淨利率9.8％，年增1.4％。

緯軟表示，2020年前三季累計營收雖受到台幣升值及上半年新冠疫情的影響縮減，然因為積極進行客戶優化管理，目標穩健營收並重視獲利表現，前三季三項利潤比率創歷年新高的佳績，每股盈餘達5.59元，締造歷史同期新猷。

緯軟也表示，受惠於金融科技、5G升級、智慧製造等相關資服類需求持續增溫，近期除了在海內外大舉招募人才，對於內部員工，則是祭出人才推薦獎金加倍計畫，希望盡快補足人力缺口，以滿足客戶需求並搶佔市場商機。

緯軟先前在大陸由中國國際投資促進會聯合IDC主辦的「2020中國數字服務暨服務外包領軍企業推介活動」中，緯軟獲得「十大數字服務領軍企業」、「百強企業」等大獎，顯示緯軟在大陸IT服務領域已躍居代表性優秀企業的領先地位。另外緯軟武漢近期也通過CMMI Level 5（軟體能力成熟度模型）最高級第5級國際認證，展現緯軟在軟體開發流程、組織、技術研發、專案管理、方案交付等各項能力已達國際頂尖水準。

展望後續營運，緯軟表示，主要客戶受AI、大數據、金融科技、物聯網、和5G應用等新興科技驅動的IT需求，目前看來熱度持續。長期來看，看好IT產業前景樂觀，短期將審慎關注市場需求及疫情變化。

(工商 )