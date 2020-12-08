電動車大廠特斯拉周一(7日)漲勢驚人，終場上漲42.72美元或7.13%、收在641.76美元，收盤股價終於站穩6字頭，同時成為全美第6家市值站上6000億美元關卡的美國企業。專家認為，在特斯拉營運持續看好的未來，3年後股價將來到2500美元，等於是較現在股價翻近3倍。

特斯拉7日收盤後，市值站上 6083.25億美元，盤後股價仍持續上漲，最終上漲7.48美元或1.17%、報在649.24美元。特斯拉成為美股第6家達到6000億美元里程碑的美企，前面幾家則是亞馬遜、臉書、蘋果、Google母公司Alphabet以及微軟，均是科技巨頭。特斯拉上月24日才創下5000億美元市值，花費時間僅短短2個禮拜。

特斯拉在11月16日被標普500指數委員會通知，將在12月21日納入該指數成分股，預計一次完成，讓該公司股價從短短近1個月的時間大漲超過230美元或57%，也一掃8月31日拆股後的疲弱走勢。

不過，面對股價高漲，特斯拉執行長伊隆•馬斯克(Elon Musk)日前對員工發送電子郵件，提醒如今更要成本控管，並提高季度獲利，否則市場若對於特斯拉的前景產生疑慮，特斯拉股價就會像重錘砸毀的舒芙蕾崩塌。

至於特斯拉前景，The Loup Ventures共同創辦人Gene Munster接受外媒採訪表示，特斯拉長期將在汽車以外領域持續成長，3年內目標價上看2500美元。特斯拉運用所擁有技術，跨入空調系統與保險等領域，讓這家公司往更多面向發展。馬斯克也曾提到，特斯拉可以自己提供保險，以及透過無線更新軟體改善自駕技術，讓特斯拉更具有競爭力。

(中時新聞網)