美國國務院依據各國侵犯宗教自由的嚴重程度，7日公布宗教自由「特別關注國」名單，其中大陸、北韓、伊朗等多國再次被列入黑名單，奈及利亞首次上榜，俄羅斯則被列入觀察名單。其中大陸已連續21年被列入宗教自由黑名單，北韓則是連續19年。

蓬佩奧透過聲明宣布，緬甸、中國、厄立垂亞、伊朗、奈及利亞、北韓、巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、塔吉克斯坦、土庫曼等，列為1998年《國際宗教自由法》中應受到特別關注的國家，這些國家從事或容許系統性、持續性且公然侵犯宗教自由的行為。

美國國務院亦把科摩羅、古巴、尼加拉瓜、俄羅斯，再度列入宗教自由特別觀察對象，指控其政府介入或放任嚴重違反宗教自由的行為。當局另將回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）、博科聖地、基地（蓋達組織）和塔利班等，列入宗教自由特別關注團體；引起眾多宗教爭議的印度則未被列入任何相關名單。

美國自1998年起，每年根據《國際宗教自由法》評估各國宗教自由狀況，把嚴重侵犯宗教自由或放任相關行為的國家列入黑名單，要求這些國家改善宗教自由狀況，否則可能實施制裁。

(中時 )