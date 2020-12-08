坐落花東縱谷平原的大農大富是花蓮重要旅遊景點，2011年迄今遊客數高達289萬，原先的遊客服務中心不敷使用，林管處斥資5789萬元、以中央、海岸山脈為意象設計、採黑白色系打造新遊客服務中心，提供導覽預約服務，盼成為花蓮中區旅人驛站外，更能帶動周邊社區鄉鎮的旅遊品質。

大農大富平地森林園區自2011年開園，克難使用改裝貨櫃屋當作遊客服務中心，爲因應增加的遊客使用需求，花蓮林區管理處2015年起，歷經13次招標，終於在2018年成功發包動工，經2年施作，今年終於完工，並搭配開園10周年，舉行「有你真好」系列活動。

大農大富平森遊客中心今舉辦揭幕儀式。（羅亦晽攝）

遊客中心內提供遊客導覽預約服務。（羅亦晽攝）

大農大富平森遊客中心今舉辦開幕儀式，林務局局長林華慶、花蓮林區管理處處長黃群策、剛調任屏東林管處長的前花蓮林管處長楊瑞芬、花蓮縣長徐榛蔚等人，共同見證大農大富「十年有成」。

林華慶表示，因過去遊客反映大農大富缺少資訊集中的服務中心或解說站，因此開始規畫建置遊客中心，新遊客中心以簡約黑白造型為主，融入在地地景，與附近的自強外役監顏色遙相對映，且裡面還有許多遊客導覽預約等服務，盼未來大農大富生態旅遊、遊憩服務機能更完善。

花蓮縣長徐榛蔚表示，大農大富平地森林園區是花蓮中區的制高點，更是原民八角風箏發源地，重要的文化資產應該好好傳承，期待未來發展地景建設有八角風箏的意象，同時保存珍貴的原民文化。

占地達1250公頃的大農大富平森園區，相當於48座大安森林公園，園區林相豐富且低密度開發，林管處以「低碳、低商業、低開發」的三低原則，增加生物多樣性，並規畫自行車道、四季景觀，朝永續生態旅遊模式營運，是全台面積最大的賞螢森林，也是串接中央山脈、海岸山脈的生態廊道。

(中時 )