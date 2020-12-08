南韓周二宣布已經與4家公司簽定協議，明年為4400萬韓國人供應新冠肺炎疫苖，但也表示政府不會急於展開接種，以便有多些時間觀察可能的副作用。

在韓國因確診數急升而陷入苦戰之際，韓國政府仍選擇較為謹慎的做法。該國衛生主管機關警告，近來激增的確診病例將壓垮醫療體系。

其他國家則持續推進疫苖的緊急使用授權，盼能盡快遏阻疫情擴散。英國將於周二推出輝瑞的新冠疫苖，美國與印度也已經就一些候選疫苖展開監管審查作業。

南韓衛生部長Park Neung-hoo周二在記者會上表示，韓國政府已經安排好向阿斯利康（AstraZeneca）、輝瑞、莫德納分別探購2000萬劑疫苖，並向嬌生公司另外採購400萬劑，足以供3400萬人接種。另外為1000萬人接種所需的疫苖，將透過世界衛生組織（WHO）的全球疫苖專案COVAX採購。但他也表示，在尚未確定疫苗風險已獲得驗證下，韓國政府不認為有必要急於展開疫苖施打。此外，韓國政府並為明年的疫苖採購額外編列1.3兆韓元預算。

南韓的新冠肺炎疫情持續飆升，韓國疾病管理本部周二宣布，截至周一午夜，新型冠狀病毒確診病例新增594人，累計確診病例達38,755例。該國衛生監管機關預測本周每日確診數將介於550～750例，並警告下周可能飆升至單日900例。衛生部副部長Kang Do-tae表示，如果這樣的預測成真，屆時韓國的醫療系統將崩潰。

(時報資訊)