水里鄉地方居民憂心日月潭清淤作業，恐影響水里溪水乾淨度，台水公司則表示，預計明年底前將取水口遷移至虹橋，並優化淨水設施。（中辦中心提供／黃立杰南投傳真）

日月潭水庫提供大南投地區民生用水，亦是台灣水力發電重要位址，惟水庫長久以來淤積嚴重，須啟動排砂方案穩定發電，但台電也發現在執行排砂作業時，恐導致水質混濁，必須針對取水設備改善，因此與台灣自來水公司討論，預計明年將水里溪取水口遷移並優化淨水設施。

台灣自來水公司第四管理處副處長趙文燦表示，大南投地區的民生供水仰賴水里淨水場及集集淨水場，但水里淨水場腹地小且淨水設備效能無法因應高濁度原水，台水四區處規劃短期內將既有的取水口遷移到水里溪虹橋處，沿著河床埋設150公尺左右的原水管連接既設的取水口。

趙文燦說相關工程預計2021年5、6月發包，為配合水里鄉7、8月間的玩水節活動，將於9月進場施作，2021年底就能完工，與未來的排砂方案時程吻合。

水里鄉長陳癸佑表示，水里溪是原水供應站，提供20萬南投民眾的供水需求，對中辦中心促成台水公司進行水里溪取水口遷移至虹橋，表示樂觀其成。陳癸佑也向中辦中心執行長蔡培慧表達對台電未來的排砂方案，可能造成民生用水混濁的疑慮，蔡培慧則表示，會儘快在12月底前安排台電與水里鄉討論清淤問題，確保水里溪的乾淨用水。

(中時 )